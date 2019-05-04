الدوري الإيطالي: رونالدو ينقذ يوفنتوس من فخ الخسارة أمام تورينو

أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس، من الخسارة أمام ضيفه تورينو، اليوم الجمعة، وقاده للتعادل 1-1 خلال مباراة “الديربي” التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم تورينو بهدف سجله الصربي ساس لوكيتش في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل يوفنتوس بهدف سجله رونالدو في الدقيقة 84.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 89 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع تورينو رصيده إلى 57 نقطة في المركز السادس.
وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي في الجولة 33.
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