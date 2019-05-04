ماركا: ريال مدريد سيشتري دي بيك في حالة واحدة!

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع النجم الهولندي الصاعد، فان دي بيك، في الصيف المقبل، كخطة “ب” في حال الفشل في إتمام صفقة الفرنسي، بول بوغبا، من مانشستر يونايتد.ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع النجم الهولندي الصاعد، فان دي بيك، في الصيف المقبل، كخطة “ب” في حال الفشل في إتمام صفقة الفرنسي، بول بوغبا، من مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن المدير الفني للفريق الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان معجب بالمستوى الذي يقدمه لاعب خط الوسط الهولندي الشاب (22 عاما)، ولكن خياره الأول هو التعاقد مع مواطنه بول بوغبا.

ووفقا للصحيفة فإن الصفقة قد تكلف خزائن النادي الملكي نحو 60 مليون يورو.

وكان فان دي بيك قد ساهم في بلوغ أياكس إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، على حساب يوفنتوس بتسجيله الهدف الأول في مباراة الإياب (2-1)، وأحرز هدف الفوز في مرمى توتنهام، في ذهاب الدور قبل النهائي للتشامبيونز ليغ.