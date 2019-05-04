إبراهيم عثمان يعتمد الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي "ب"

قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة تكليف طارق زين بمنصب المدير الفنى لفريق الإسماعيلى "ب". ويعاون الجهاز كلًا من أحمد فكرى الصغير و أحمد الجمل بجانب محمد اليمانى مدربا لحراس المرمى والعسقلانى شعيب مخططا للأحمال ومحمد محمود إدارى ومحمد مجدى أخصائى علاج طبيعى ومحمد سالمان منسق إدارى وذلك على أن يستمر الجهاز الفنى حتى نهاية الموسم الحالى. ومحمد مجدى أخصائى علاج طبيعى ومحمد سالمان منسق إدارى وذلك على أن يستمر الجهاز الفنى حتى نهاية الموسم الحالى. وتهدف فكرة تكوين هذا الفريق من أجل إمداد الفريق الأول باللاعبين المميزين من القطاع بجانب علاج النواقص لديهم إضافة لاكساب الناشئين الخبرات الفنية تمهيدا للاعتماد عليهم ضمن صفوف الفريق الأول فى الفترات المقبلة. ويتطلع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان للاعتماد على الناشئين كمخزون استراتيجى داعم للفريق الأول فى حالة إحتياج الفريق لجهودهم خاصة بعد تألقهم فى بطولات دورى الجمهورية وحصول فريق موليد ٩٩ على بطولة الدورى و تألق عدد كبير من اللاعبين فى المراحل السنية الأخرى.

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