راحة سلبية للاعبي الإسماعيلي في أول أيام رمضان

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية يوم الأثنين المقبل الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك من خوض التدريب. المبارك من خوض التدريب. يأتى ذلك عقب مواجهة الفريق نظيره الاتحاد السكندري في دور الثمانية ببطولة كأس مصر الأحد غدًا الأحد من أجل إفطار اللاعبين بجانب أسرهم فى الشهر المبارك. ومن المقرر أن يستأنف لاعبو الفريق تدريباتهم عقب الاجازة استعدادا لاستكمال المشوار في بطزلة الدوري المصري.

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