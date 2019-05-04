إيجلز يحقق لقب دوري كرة القدم الأمريكية

حقق فريق جي يو سي ايجلز لقب دوري كرة القدم الأمريكية، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تغلبه على منافسة إم إس ايه تايجرز.



المبارة شهدت بداية قوية من الفريقين قبل أن يبدأ الايجلز سيطرته على زمام الأمور لينهي اللقاء بنتيجة ٤٠ دون رد.



واحتضن منافسات المواجهة الختامية ملعب نيو جيزة بالسادس من أكتوبر، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير

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الشباب والرياضة، وبتنظيم الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية، "EFAF".



وحضر توزيع الجوائز الدكتور أحمد جمعه معاون وزير الشباب والرياضة، والذي نقل تحيات الدكتور أشرف صبحي، لجميع القائمين على الحدث، وأشاد بالمجهودات المبذولة للخروج بهذا الشكل الرائع في التنظيم و المستويات التنافسية والأجواء الرائعة للبطولة، كما حضر الأستاذ

أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والاحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.



وأكد عمرو حبو رئيس الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية، أن البطولة حققت نجاح كبير، وبدأ صداها يذيع في الأوساط المحلية والدولية، وهذا يأتي بعد الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام المصري من أجل انجاح الحدث وترويجه مشيداً بدوره في البطولة

كما أعرب حبو عن شكره لوزارة الشباب والرياضة في دعم اللعبه، من أجل إستمرارها في مصر، ووجه الشكر لكل الفرق المشاركة في البطولة، والقائمين على التنظيم.