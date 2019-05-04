وفاة هيثم بصري نجل مدرب ناشئ الزمالك

توفي هيثم بصري نجل مدرب ناشئ الزمالك ولاعبه السابق الكابتن حسن بصري شقيق المرحوم كابتن الزمالك ومنتخب مصر السابق الكابتن طه بصري. طه بصري. وسيتم دفن الجثمان في الجبل الأصفر صباح اليوم. ومن جانبه نعي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، هيثم حسن بصري نجل الكابتن حسن بصري. وتمنى المجلس أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان

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