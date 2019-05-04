ريال مدريد يقترب من ضم هدف كبار أوروبا

أقترب نادي ريال مدريد الإسباني من ضم لوكا يوفيتش مهاجم فريق فرانكفورت الألماني بشكل كبير. وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن ريال مدريد أصبح قريبًا من ضم يوفيتش وأن النادي الملكي قد تقدم بعرض كبير، من اجل اقناع نادي فرانكفورت بالتخلي عن المهاجم الصربي. قد تقدم بعرض كبير، من اجل اقناع نادي فرانكفورت بالتخلي عن المهاجم الصربي. وأضافت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قدم عرض مقابل ٦٠ مليون يورو، وأن النادي وافق على المبلغ. ويعد يوفيتش هدفًا لكثير من أندية كبار أوروبا لما يقدمه من مستويات كبيرة، مثل بايرن ميونيخ وبرشلونة ويوفنتوس وليفربول. ولعب صاحب الـ٢١ عامًا ٤٤ مباراة مع فريقه الألماني بجميع المسابقات، وسجل ٢٦ هدف وصنع ٦ أهداف.

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