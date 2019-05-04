صالات المنيا تهزم كهرباء القاهرة برباعية

واصل فريق كرة الصالات بنادي المنيا تألقه بدورى الترقي رغم صعوده رسميا من الجولة الماضية للممتاز " أ " و حقق فوزا غاليا اليوم الجمعة، على فريق كهرباء القاهرة، بنتيجة( 4 / 2 ).

و شهدت المباراة ، والتي اقيمت بصالة المؤسسة العمالية تألق ملحوظ للاعبي

المنيا، واحراز 4 أهداف سجلها كل من ، علاء دونجا ( هاتريك ) ، و معتز شطة هدف، وظلت النتيجة بتقدم المنيا حتى الدقائق الاخيرة ، الى أن سجل الفريق المنافس هدفين، وبذلك الفوزيرفع المنيا رصيده إلى 9 نقاط حصدها من الفوز بجميع مباريات دوري الترقي، وضمانه الصعود برفقة فريق وراق العرب.

ويضم الجهاز الفني للمنيا ، كل من، سامح علي، مديرًا فنيًا، ياسين محمد ، مدرب عام، ياسر مصطفى، مدير الجهاز الفني، و رضا أحمد ، مدير إداري، بينما يتولى هاني صدقي ، عضو مجلس الادارة ، مهمة الاشراف على الفريق.