صالات المنيا تهزم كهرباء القاهرة برباعية

واصل فريق كرة الصالات بنادي المنيا تألقه بدورى الترقي رغم صعوده رسميا من الجولة الماضية للممتاز " أ " و حقق فوزا غاليا اليوم الجمعة، على فريق كهرباء القاهرة، بنتيجة( 4 / 2 ).
و شهدت المباراة ، والتي اقيمت بصالة المؤسسة العمالية تألق ملحوظ للاعبيالمنيا، واحراز 4 أهداف سجلها كل من ، علاء دونجا ( هاتريك ) ، و معتز شطة هدف، وظلت النتيجة بتقدم المنيا حتى الدقائق الاخيرة ، الى أن سجل الفريق المنافس هدفين، وبذلك الفوز
ويضم الجهاز الفني للمنيا ، كل من، سامح علي، مديرًا فنيًا، ياسين محمد ، مدرب عام، ياسر مصطفى، مدير الجهاز الفني، و رضا أحمد ، مدير إداري، بينما يتولى هاني صدقي ، عضو مجلس الادارة ، مهمة الاشراف على الفريق.
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