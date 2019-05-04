ختام بطولة نادي الإعلاميين لمنتخبات أندية المظاليم

أختتمت اليوم بطولة نادي الإعلاميين الودية لمنتخبات المجموعات الثلاث (الصعيد، بحري ، القاهرة الكبري والقناة) بالقسم الثاني ، بجانب منتخب القسم الثالث ، وذلك علي ملعب نادي الإعلاميين الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر وبحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية ومدربي القسمين الثاني والثالث ، والتي أقيمت علي مدار يومين.

ومن جانبه قال محمد باهي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ، أن الفكرة راودته بصفته مختص في تغطية دوريات المظاليم ، نظرا لما تمثلة من قيمة كبيرة سواء علي مستوي الأندية أو اللاعبين وكذلك عدد المحافظات الممثلة في تلك الدوريات ، و أضاف باهي عندما طرحت الفكرة علي مجلس إدارة نادي الإعلاميين برئاسة طارق الشرباصي ونائبه خالد فتوح

أبدوا ترحيباً شديداً بتنفيذها بجانب تحمس أحمد فكري رئيس مجلس إدارة شركة كافللو سبورت في تدعيم البطولة بما يليق بالحدث ، وموافقة معتز البطاوي رئيس البرامج الرياضية بقناة صدي البلد علي نقلها تليفزيونياً وتخصيص إستوديو تحليلي بقيادة الدكتور إيهاب الكومي من أرض الملعب ، بجانب رعاية نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة.

وأوضح باهي أنهم علي الفور بدأوا في تحديد الأهداف التي يتم من خلالها نجاح الحدث من خلال الإتصالات بالأندية لترشيح أفضل اللاعبين لضمهم لتلك المنتخبات مؤكداً أنهم فوجئوا بالمرونه من الأندية بجانب تواصل عدد كبير من اللاعبين

للمشاركة في هذا المهرجان ، وأضاف أن البطولة شهدت حضور كبير من وكلاء اللاعبين وشركات التسويق لمشاهدة اللاعبين علي أرض الواقع.

وعن برنامج المهرجان قال باهي أنه تم تكريم المدربين أيمن المزين بمناسبة صعوده مع طنطا ومحمد صلاح بمناسبة صعوده مع إف سي مصر ، وكذلك محمد يوسف مدرب منتخب الصعيد الحاصل علي المركز الأول ووائل حبيب كأفضل إداري ، وكذلك تامر عبدالخالق مدرب منتخب القسم الثالث ، وتكريم المدرب المخضرم محمد عبدالسميع الصاعد بفؤيق بترول أسيوط إلي الممتاز (ب) ، وكذلك تكريم أندية بيلا وشبان قنا ومالية كفر الزيات الصاعدون للقسم الثاني.

شهدت البطولة حضور عددأ من النجوم والإعلاميين أبرزهم أكرم عبدالمجيد نجم الزمالك وبلدية المحلة السابق ، ومحمد سلامة لاعب بلدية المحلة الأسبق ، وأحمد معتمد لاعب الترسانة وعميد لاعب المظاليم ، والإعلامي أيمن البرادعي وعبدالمنعم حسن الكاتب الصحفي ، والإعلامي أحمد شهاب