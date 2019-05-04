أفيال كوت ديفوار تصطدم بالفراعنة في نهائي محاكاة بطولة أفريقيا

حقق منتخب كوت ديفوار فوزاً عريضاً على منتخب نيجيريا بهدفين نظيفين، خلال مباراة نصف نهائي نموذج محاكاة بطولة أفريقيا، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 27 ابريل حتى 4 مايو 2019، على ملاعب مركز شباب الجزيرة، بمشاركة 23 جالية افريقية تمثل 23 منتخبا أفريقيا من الدول المتأهلة لبطولة الأمم الافريقية 2019.
ويلتقي منتخب كوت ديفوار مع منتخب مصر في المباراة النهائية غداًالسبت، كما يلتقي منتخب غانا مع منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع قبل إقامة المباراة النهائية.
كان منتخب كوت ديفوار قد صعد كأول المجموعة الرابعة والتي ضمت منتخبات (جنوب افريقيا، المغرب، ناميبيا)، ليلتقي بمنتخب أوغندا ثاني المجموعة الأولي ضمن مباريات دور الـ 16 ويتغلب عليه بنتيجة 4/1، ثم يصطدم بمنتخب غانا
بينما صعد منتخب مصر كأول المجموعة الأولي والتي ضمت منتخبات (أوغندا، زيمبابوي، الكونغو) ليصطدم بمنتخب ناميبيا صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة في مباراة دور الـ 16 ويتغلب عليه بنتيجة 4/0، وفي دور الـ 8 يلتقي بمنتخب جنوب افريقيا "البافانابافانا" ويفوز عليه بنتيجة 3/1، ليصعد للدور قبل النهائي ويلاقي منتخب مالي ويتغلب عليه بضربات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 1/1 في المباراة التي أقيمت بينهما.
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