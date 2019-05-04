إسماعيل يوسف يشيد بمسئولي السفارة المصرية في تونس

أشاد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في تونس بالدور الكبير الذي تقوم به السفارة المصرية في تونس من أجل تذليل كل الصعاب للبعثة منذ وصولها اليوم. من أجل تذليل كل الصعاب للبعثة منذ وصولها اليوم. وكان في مقدمتهم ريهام عامر القائمة بأعمال السفير والمستشار عمرو فتحي وأحمد عصام مسئولا السفارة الذين حرصوا على استقبال بعثة الزمالك والتواجد معها بفندق إقامتها. ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء بعد غدٍ الأحد في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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