برشلونة يرفض الاستسلام في الصفقة اللندنية

يسعى برشلونة الإسباني لتعويض ما فشل فيه، خلال يناير/كانون ثان الماضي، عندما عجز عن ضم نجم تشيلسي الإنجليزي.

فقد أبرزت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن عقد اللاعب الدولي البرازيلي، ويليان، ينتهي مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل.

وأضافت أنه من المتوقع، أن يضغط اللاعب على مسؤولي ناديه، من أجل السماح له بالرحيل، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، والاستفادة بالمقابل المادي، بدلًا من رحيله مجانًا بعد ذلك.

ويواصل برشلونة سعيه لضم ويليان "30 عامًا"، بحسب الصحيفة.

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وكان النادي الكتالوني، قد تقدم بعرض رسمي لشراء ويليان، في يناير/كانون ثان الماضي، يشمل لاعبه مالكوم بالإضافة إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

ومع ذلك، رفض تشيلسي إبرام الصفقة حينها، إلا أن قيمة ويليان السوقية انخفضت بشكل كبير، في ظل انتهاء عقده مع البلوز بعد عام واحد فقط.

وحاول النادي اللندني مؤخرًا أكثر من مرة، تجديد عقد نجمه البرازيلي، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.

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