رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. رئيس البرسا يفجر مفاجأة كبري عن ميسي ونجم ليفربول يقترب من البلوجرانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. رئيس البرسا يفجر مفاجأة كبري عن ميسي ونجم ليفربول يقترب من البلوجرانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة العديد من الأحداث الساخنة والأخبار الهامة على مدار اليوم الجمعة 3/5/2019 والخاصة بفريق الكرة بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 3/5/2019:

- الكشف عن سر تميز ميسي في الضربات الحرة

تحدث فيرناندو سينيوريني مدرب اللياقة بالمنتخب الأول لكرة القدم بالأرجنتين، عن سر تفوق ليونيل ميسي لاعب برشلونة، في تسديد الركلات الثابتة.

وأشار مدرب اللياقة لمنتخب الارجنتين في كأس العالم، أن أسطورة كرة القدم الارجنتينية دييجو مارادونا يملك نصيبًا في تطور تنفيذ ميسي للركلات الحرة.

وأضاف، "في عام 2009، وبعد أشهر قليلة من تولي مارادونا منصب المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، لعب المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية ضد أحد الفرق المحلية في فرنسا، وكان ميسي قد وضع الكرة أرضًا ونظر إلى المرمى وصوب كرة تفتقر إلى القوة على يسار الحارس، خرجت الكرة خارج حدود المرمى".

وتابع، "غضب ميسي واتجه مباشرة إلى غرفة الملابس ومر أمام سينوريتي قبل الوصول إليها، ليقول له :" هل تذهب إلى الاستحمام بعد هذه القمامة؟ توقف عن الغضب، وعد وخذ كرة وجرب مجددًا ".

وأوضح، أن مارادونا أخبره، " لا تركض كثيرًا قبل ركل الكرة، أبطئ تحركك نحوها واجعلها تخرج بالتفاف بسيط لأن الكرة لا تعرف ما تريد أن تفعله ".

- مفاجأت مدوية في قائمة برشلونة لمباراة سيلتا فيجو.. غياب 5 نجوم

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي سيلتا فيجو يوم غداً السبت على ملعب بالايدوس لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

وجاءت القائمة على النحو التالي :-

ياسبر سيلسين – نيلسون سيميدو – توديبو – فيليب كوتينيو – أرثر ميلو – عثمان ديمبلي – مالكوم – لينجليت – موريلو – كيفن برنس بواتينج – كارلوس الينيا – ارتوروا فيدال – صامويل أومتيتي – توماس فيرمايلين – ريكي بويج – اياكي بينا – كولادو – واجيو.

- فالفيردي: تشافي سيكون مدربا لبرشلونة قريبا

حرص إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على التحدث عن تشافي هيرنانديز لاعب فريق السد القطري الحالي، ولاعب البارسا السابق.

وأعلن تشافي اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الحالي مع نادي السد القطري، وأنه سوف يتجه إلى عالم التدريب خلال السنوات المقبلة.

وقال ‏فالفيردي في تصريحات صحفية : "بالطبع لديه مميزات خاصة ليكون مدرب برشلونة، وأنه بالطبع سيكون ذلك في المواسم القادمة".

وأضاف : " لا أعرف إذا كان تشافي هو أفضل لاعب إسباني، ولكنه واحد من أفضل اللاعبين، وهو أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم وتاريخ اللعبة، ويستطيع قراءة اللعبة بشكل جيد وكانت دائماً تمريراته قاتلة".

- مدرب برشلونة يوجه رسالة إلى ليفربول قبل موقعة الإياب

أكد إرنستو ‏فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إن فريقه يفكر في مباراة الغد مثل كل المباريات الاخرى بنية الحصول على ثلاث نقاط، مشيراً إلى أنهم صحيح لديهم جدول كبير، ولكن سيقوموا بإجراء بعض التغييرات.

ويواجه فريق برشلونة، منافسه فريق سيلتا فيجو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "‏حصلنا على نتيجة جيدة ضد ليفربول، ولكن لم ينتهي ولم نتأهل بعد، لاننا نعرف قدرات نادي ليفربول، والآن أنا أركز على مباراة سيلتا فيجو".

وأضاف : "‏نريد الاستعداد بشكل جيد لما تبقى من الموسم في الأبطال والكأس ودائماً مع فكرة الفوز، ‏ولا أعتقد أن حقيقة لعب ليفربول في الدوري سيؤذيهم في مباراة الإياب، لأن في الذهاب جائوا من يوم راحة اضافي".

وتابع : "‏ضد ليفربول كانت المُباراة صعبة للغاية في دوري أبطال أوروبا دائما تلعب بوتيرة أعلى، ‏وجميع مباريات الابطال هي على مستوى عالي، وغداً يمكننا ان نعطي بعض اللاعبين فرصة المشاركة".

- فرمان ميسي يقرب هذا اللاعب من برشلونة

فجرت تقارير صحيفة إنجليزية اليوم الجمعة مفاجأة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول .

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وذكرت شبكة "فوكس سبورتس" أن الدولي المصري محمد صلاح اتخذ قرارا بالانضمام إلى برشلونة الإسباني بداية من الموسم القادم.

وقالت الشبكة إن الفرعون المصري تحدث مع الأرجنتيني ليونيل ميسي وأكد له أنه سيقدم المستويات الكبيرة وسيواصل التألق مع برشلونة في حال الانضمام إليه في الفترة المقبلة.

وأكدت الشبكة الإنجليزية نقلا عن موقع "دياريو جول" الإسباني إن صلاح سينتقل إلى برشلونة في حال كانت هناك صفقة تبادلية بانضمام الفرنسي عثمان ديمبلي إلى ليفربول.

- جماهير برشلونة تريد التعاقد مع نجم ليفربول

طالبت جماهير نادي برشلونة بسرعة التعاقد مع المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي وذلك للموسم المقبل.

وكان صلاح أفضل لاعبي الريز في مباراتهم الماضية ضد برشلونة بذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز البلوجرانا بثلاثية نظيفة.

وقامت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر صورة للنجم محمد صلاح مع ليونيل ميسي وكتبت عليها :"نراكم مرة أخرى الأسبوع المقبل".

وعلق جمهور برشلونة الراغب في انضمام محمد صلاح على الصورة، حيث كتب بعض جماهير النادي تعليقًا عليها:"أعلنوا التعاقد معه" وذلك في إشارة لصلاح.

- كلوب يوجه رسالة إلى برشلونة

أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، لأنه مقتنع بأن فريقه يمكنه تجاوز الهزيمة 0-3 من برشلونة في دوري أبطال أوروبا، والتركيز في الفوز على مستضيفه نيوكاسل يونايتد، في ظل الصراع المثير على لقب الدوري الإنجليزي.

تفصل ليفربول نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي، قبل آخر مباراتين هذا الموسم، ويرى المدرب الألماني أنه لا يحتاج لرفع معنويات لاعبيه بعد الخسارة في إسبانيا بذهاب الدور نصف النهائي بدوري الأبطال.

وقال كلوب مؤتمراً صحافيا اليوم الجمعة: "لم نكن بحاجة لتجميع اللاعبين في برشلونة واحتضانهم، الأمر داخلي إذا أردت الفوز في كرة القدم، يجب أن تتقبل الهزيمة، وأنا تحتفظ بمشاعر إيجابية أكبر من السلبية بعد المباراة، لأننا لعبنا بشكل جيد".

ولم يبد كلوب قلقاً بشأن معاناة لاعبيه من الإرهاق.

وتابع: "الفتية متحفزون بشكل تام، نحن في سباق ولا يمكن الشعور بالتعب بل بالطموح، وكل ما يمكننا فعله الآن الفوز على نيوكاسل، وهذا أمر بالغ الصعوبة ولا ننشغل بما تفعله بقية الفرق.

- أول تعليق من ميسي على قرار زميله المفاجئ

تمنى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "الأفضل" لزميله السابق في برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز، الذي أعلن أنه سيعتزل اللعب في نهاية الموسم، لكنه لن يترك كرة القدم بل سينتقل إلى التدريب.

وقال ميسي في حسابه على إنستجرام: "كان من دواعي سروري أن أتشارك معك غرفة الملابس"، مضيفاً: "نحن نفتقدك منذ اليوم الأول الذي قررت فيه المغادرة، من أجل كل ما قدمته لنا في الملعب وخارجه".

وقال تشافي (39 عاماً) أمس الخميس: "أشعر بالسرور والفخر لبلوغي سن التاسعة والثلاثين وأنا لا أزال قادراً على العطاء على أرض الملعب".

وينهي بطل كأس أوروبا 2008 و2012 ومونديال 2010 مسيرته كلاعب بأفضل طريقة.

وبدأ تشافي مسيرته الكروية مع برشلونة في العام 1998 ودافع عن ألوانه في 767 مباراة وساهم في قيادته إلى 25 لقباً، بينها 8 في الدوري الإسباني، 4 في دوري أبطال أوروبا ، 2 في الكأس الإسبانية ومرتان في كأس العالم للأندية.

- رئيس برشلونة يتغنى بميسي ويؤكد: كنت واثق من تسجيله الهدف الثالث في ليفربول

أشاد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسبان بنجم الفريق الأول ليونيل ميسي عقب آداؤه الرائع أمام ليفربول في مبارة ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتي فاز بها البرسا بثلاثية نظيفة.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة جارديان البريطانية: "نحن نعيش مع عبقري داخل الفريق، ميسي لا مثيل له في عالم كرة القدم حقاً، نصفه بالعبقري الاستثنائي".

وأضاف: "كنت أعلم جيداً بأن ميسي سوف يسجل الهدف من الركلة الحرة قبل أن ينفذها، ميسي لاعب ذكي للغاية نظر إلى الجدار ولم يكن سوى مساحة صغيرة وبالفعل قرر أن يضع الكرة في هذه المساحة لتتحول في الشباك".

وتابع: "ميسي لايقتصر على الأهداف التي سجلها مع برشلونة ولكننا عشنا معه حقبة غير عادية، ميسي جاء لبرشلونة وهو في سن 13 عاماً ونشأ هنا لذلك هو جزء من النادي".

واختتم بارتوميو تصريحاته قائلاً : "مستقبل ميسي في برشلونة، سيبلغ من العمر 32 عاما في يونيو وسنواصل الاستمتاع بمشاهدته نعلم أنه قادر على اللعب لمدة ثلاثة أو أربعة مواسم أخرى".