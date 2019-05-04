رياضة | رئيس برشلونة يزف بشري سارة للجماهير بشأن ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يزف بشري سارة للجماهير بشأن ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن لا جدال على استمرار ليونيل ميسي مع البارسا وعدم رحيله.

وقال بارتوميو في تصريحاته عبر "الجارديان" البريطانية: "ربما يلعب ميسي حتى يبلغ الخامسة والأربعين، من يدري؟".

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وتابع حديثه: "نحن نعلم أنه سيلعب لثلاث أو أربع أو خمس سنوات أخرى، ونحن لا نعرف عددهم، سيلعب مثلما يريد لأنه يقدم شيء عظيم".

وأكمل: "نحن نستعد، هناك لاعبون مثل عثمان ديمبيلي، كليمنت لينجليت، آرثر موجودون لبناء فريق عندما يتوقف ميسي عن اللعب".

وأضاف: "لكن لا أزال أرى ميسي بعيدًا، لا أعتقد أن ذلك اليوم قريب، نحن نخبر اللاعبين الذين يلعبون ويتدربون معه بالاستفادة بكل لحظة مع الليو".