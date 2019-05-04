رياضة | نجم جديد يزيح مروان محسن من هجوم المنتخب بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم جديد يزيح مروان محسن من هجوم المنتخب بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على ضم أحمد علي نجم المقاولون العرب المتألق والذي يقدم مستوى مميز هذا الموسم قاده لصدارة قائمة هدافى الدوري مؤخرًا.

Advertisements

وكان الجهاز الفني للمنتخب تابع علي في المباريات الأخيرة واستقر على ضمه بعد تراجع مستوى المهاجمين خصوصًا نجمي الأهلي مروان محسن وصلاح محسن.

كما يسعى أجيري للمفاضلة بين الثنائي عبد الله السعيد نجم بيراميدز وصالح جمعة نجم الأهلي لضم أحدهما لمعسكر المنتخب قبل المشاركة فى بطولة أمم إفريقيا بعد المستوى المميز الذى قدماه مع فرقهم في الدوري.