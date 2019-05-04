رياضة | صراع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد على نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد على نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الكولومبي الدولي جيمس رودريجيز من الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ بعد فترة إعارته من ريال مدريد الذي ينوي هو الآخر الموافقة على مغادرة اللاعب نهائياً وعدم الحاجة لمجهوداته.

وقالت صحيفة "الماركا"، اليوم الجمعة، أنه ستكون هناك منافسة ثنائية بين ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد للتوقيع مع الكولومبي رودريجيز، لاعب ريال مدريد المعار لصفوف بايرن ميونخ.

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وتنتهي إعارة رودريجيز لبايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري مع وجود بند يسمح للنادي الألماني بشراء العقد كاملاً مقابل 36 مليون جنيه إسترليني.

وتشير التقارير إلى أن بايرن ميونيخ ليست لديه أي نية لشراء عقد رودريجيز لذلك سيكون خارج أسوار البايرن مع نهاية الموسم.

وأكدت التقارير أن نادي تشيلسي مستعد لدفع قيمة رودريجيز خلال الصيف القادم حال رفع عقوبة الفيفا الخاصة بإيقافه عن التعاقدات، وذلك بجانب اهتمام مانشستر يونايتد بالدخول في الصفقة.