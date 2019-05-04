انت الان تتابع صدمة للجماهير قبل لقاء الزمالك والنجم بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م

الزمالك والنجم

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عدم السماح بحضور الجماهير دون 18 عامًا في مدرجات الملعب الأوليمبي بسوسة، خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم ونظيره الزمالك، والتي ستقام يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، جاء ذلك في بيان نشره النادي التونسي عبر موقعه الرسمي، قائلًا: "حرصا على سلامة الجماهير، تم تحديد السن القانوني لدخول ملعب سوسة وهو 18 سنة، وتفتح أبواب ملعب سوسة في الخامسة مساءً بتوقيت تونس، على أن تغلق قبل انطلاق المباراة بساعة".

Advertisements

وكانت بعثة فريق الزمالك، قد وصلت إلى مدينة سوسة التونسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وكان في استقبال البعثة النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفارس الأبيض، الذي تعرض للإصابة مؤخرًا. واستطاع الزمالك، أن يتخطى نظيره النجم الساحلي، بصعوبة، بهدف دون رد، أحرزه محمود "كهربا" في الدقيقة 37 من زمن اللقاء