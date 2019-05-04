انت الان تتابع رأسية رونالدو تنقذ يوفنتوس من فخ الهزيمة أمام تورينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

يوفنتوس

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق يوفنتوس ونظيره تورينو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد أليانز ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإيطالي، ساسا لوكيتش، سجل هدف تورينو، وأدرك كريستيانو رونالدو هدف التعادل للسيدة العجوز، الذي رفع رصيده إلى 89 نقطة معززًا تصدره جدول الترتيب البطولة التي حسم لقبها سابقًا، في المقابل رفع تورينو رصيده إلى 57 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة عن روما الخامس وميلان السابع.

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بداية المباراة جاءت هادئة، في ظل الحذر من لاعبي الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، دون خطورة على المرميين، وجاء التهديد الأول في الدقيقة 14، بعدما حصل بيلوتي على الكرة، وأطلق تسديدة قوية أبعدها الحارس تشيزني إلى ركلة ركنية، وبعد مرور 4 دقائق أحرز لوكيتش، هدف التقدم لفريق تورينو، بعد خطأ فادح من بيانيتش