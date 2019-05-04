انت الان تتابع هل يتولى يورجن كلوب قيادة بازل السويسري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

في شهر أكتوبر عام 2015، تعهد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أثناء تقديمه أمام الإعلام، لتولي قيادة الريدز، على نفسه بأن يفوز ببطولة على الأقل خلال 4 سنوات من بداية تولية القيادة، قائلًا: "من فضلكم امنحونا الوقت للقيام بالعمل المناسب، لكن عندما أستقر هنا لمدة 4 سنوات أعتقد أننا من الممكن أن نفوز بلقب.. إن لم يحدث ذلك، ربما يمكن أن أحقق البطولة التالية لي في سويسرا".. لكن المدرب الألماني خسر ثلاث بطولات عندما لعب في المباراة النهائية، ولم يستطع تحقيق أي لقب حتى الآن.

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البداية كانت في 2015 - 2016، في نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي لكنه خسر ، والثانية كانت نهائي الدوري الأوروبي، أمام إشبيلية الإسباني، ونهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018 وخسر أمام ريال مدريد. ويمتلك المدرب الألماني فرصتين هذا الموسم من أجل التتويج ببطولة، الأولى في بطولة الدوري حيث ينافس بشراسة