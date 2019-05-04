انت الان تتابع مفاجأة.. قطر تدرس إنهاء مشروع باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

مالك نادي باريس ونيمار

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن مؤسسة قطر للاستثمار الرياضي، تدرس جديًا في بيع نادي باريس سان جيرمان، وسحب التمويل المادي للنادي العاصمي، بعد الفشل المتكرر في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدة أن المؤسسة القطرية نفد صبرها من إخفاق المشروع الكروي الباريسي، الذي أثر على سمعة دولة قطر بشكل سلبي، وكان أحد أسباب الانتقادات التي وجهت لها، مشيرة إلى أن قطر بدأت تشعر بنوع من نكران الجميل من جانب فرنسا، التي لم يتوقف إعلامها وجماهيرها من انتقاد سياسة النادي، الذي أصبح من أقوياء أوروبا منذ شرائه في عام 2011.

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الصحيفة أكدت، أن عملية انسحاب القطريين من باريس سان جرمان سينتج نتائج كارثية على الطرفين، ومن المحتمل أن ينهار النادي الباريسي، مثل ما حصل قبلها في موناكو، عند بيعه، كما سينعكس المشروع سلبًا على القطريين، الذين فشلوا في إدارة المشروع. ورغم حسم لقب بطولة الدوري الفرنسي مبكرًا، إلا أن سقوط باريس سان