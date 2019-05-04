انت الان تتابع نور أحمد.. حفيدة رمز الأهلي وصائدة بطولات اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

نور أحمد كمال حافظ

سيطرت حالة من الحزن على أروقة النادي الأهلي بعد وفاة نور أحمد كمال حافظ، لاعبة فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء، مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز 23 عامًا. وشُيعت الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس. وكشف مصدر مقرب من أسرة اللاعبة عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة صاحبة الـ23 عامًا، قائلا إن نور أدت صلاة الفجر وهي صائمة، قبل أن تذهب إلى النوم، وطلبت من والدتها أن توقظها في الصباح، وعندما حاولت والدتها إيقاظها، وجدتها قد فارقت الحياة.

وفي ما يلي نستعرض معلومات عن نور أحمد كمال حافظ: 1- طالبة تبلغ من العمر 23 عامًا. 2- لاعبة من ناشئي الأهلي وتم تصعيدها للفريق الأول من 2013. 3- حصدت نحو 30 بطولة مع الأهلي ما بين دوري وكأس مصر والسوبر ودوري منطقة القاهرة. 4- والدها أحمد كمال حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد السابق، والذي توفي