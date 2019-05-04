نور أحمد.. حفيدة رمز الأهلي وصائدة بطولات اليد

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٠٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
نور أحمد كمال حافظ
سيطرت حالة من الحزن على أروقة النادي الأهلي بعد وفاة نور أحمد كمال حافظ، لاعبة فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء، مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز 23 عامًا. وشُيعت الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس. وكشف مصدر مقرب من أسرة اللاعبة عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة صاحبة الـ23 عامًا، قائلا إن نور أدت صلاة الفجر وهي صائمة، قبل أن تذهب إلى النوم، وطلبت من والدتها أن توقظها في الصباح، وعندما حاولت والدتها إيقاظها، وجدتها قد فارقت الحياة.
وفي ما يلي نستعرض معلومات عن نور أحمد كمال حافظ: 1- طالبة تبلغ من العمر 23 عامًا. 2- لاعبة من ناشئي الأهلي وتم تصعيدها للفريق الأول من 2013. 3- حصدت نحو 30 بطولة مع الأهلي ما بين دوري وكأس مصر والسوبر ودوري منطقة القاهرة. 4- والدها أحمد كمال حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد السابق، والذي توفي
1- طالبة تبلغ من العمر 23 عامًا.
2- لاعبة من ناشئي الأهلي وتم تصعيدها للفريق الأول من 2013.
3- حصدت نحو 30 بطولة مع الأهلي ما بين دوري وكأس مصر والسوبر ودوري منطقة القاهرة.
4- والدها أحمد كمال حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد السابق، والذي توفي في 27 يناير 2016.
5- جدها كمال الدين حافظ أحد رموز النادي الأهلي، ونائب رئيس النادي وأمين الصندوق وسكرتير النادي الأسبق.
6- والدتها السيدة راوية حمدي، تعمل بوكالة الأهرام للإعلان.
7- يقول ياسر صلاح، المدير الفني لفريق كرة اليد بالأهلي سيدات: "نور لاعبة محترمة جدا ومثال للأخلاق الحميدة، وكانت ملتزمة بشكل كبير ومحبوبة بين زملائها والكل كان يحبها، وآخر موقف جمعني بنور في نهائي كأس مصر مع الطيران وعملت ماتش هايل".
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