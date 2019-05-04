انت الان تتابع رئيس برشلونة يكشف عن موعد اعتزال ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م
ليونيل ميسي
"نحن نعيش مع عبقري.. ميسي عبقري".. بهذه الكلمات بدأ جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، حديثه عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال تصريحاته اليوم الجمعة، لصحيفة جارديان البريطانية، مؤكدًا أن ميسي لا يحتاج لذكر أرقامه لمعرفة مدى قوتة وتأثيره في عالم كرة القدم، وواصل رئيس البلوجرانا التغنى بنجم فريقه ،قائلًا: "لقد رأينا ما يفعله ليونيل لعدة سنوات متتالية، حتى أصبح ذلك روتينيا بالنسبة للجميع، نحن نستمتع بمشاهدته ونتساءل ماذا سيحدث بعد اعتزاله كرة القدم".
وانتقل رئيس برشلونة للحديث عن هدف ميسي في شباك ليفربول، والذي جاء من ركلة حرة، قائلًا:" كانت تسديدة مبهرة، عندما أمسك بالكرة كنا نعلم أنه سيهز الشباك، هو موهبة خالصة، ميسي ذكي وعبقري لقد سدد الكرة بجانب رأس آخر مدافع من ليفربول يقف في الحائط، لكي تذهب بعد ذلك في المكان الصحيح". وعن موعد اعتزال ليونيل
وعن موعد اعتزال ليونيل ميسي، قال رئيس برشلونة: " قد يلعب حتى عمر الـ 45 عامًا، لا أحد يعلم، ولكن ما نعلمه بأنه سيلعب 3 أو 4 أو 5 سنوات أخرى مع فريقنا، وربما أكثر، لا أعتقد أن اعتزاله أصبح قريبا، نحن بدأنا بالفعل حديثنا مع عائلته من أجل التجديد، ميسي سيبقى معنا حتى النهاية ولن يرحل أبدا".
وساهم ميسي في حصد برشلونة لقب الدوري، والوصول إلى نهائي كأس الملك، وفي دوري أبطال أوروبا، اقترب من نهائي البطولة بعدما اكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة، في ذهاب نصف نهائي البطولة.
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