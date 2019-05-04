الامارات | «درع الشارقة» في خطر

شكرا لقرائتكم خبر عن «درع الشارقة» في خطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرقل فريق دبا الفجيرة خطوات الشارقة نحو لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، بتعادله معه 2-2، أمس، على استاد خالد بن محمد في الحزانة، ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع الشارقة رصيده إلى 53 نقطة، وبات بحاجة إلى ثلاث نقاط من الجولات الثلاث المقبلة للتتويج رسمياً باللقب، حيث سيقابل الوصل في الجولة المقبلة.

وكان الشارقة يمني النفس بالفوز على دبا متذيل ترتيب الدوري، ليبقى على بعد نقطة واحدة من حسم اللقب، لكن تعثره قلص الفارق بينه وبين أقرب مطارديه شباب الأهلي إلى ست نقاط فقط، ما يعني أن تتويج الشارقة باللقب في خطر.

وأفسد دبا «13» نقطة فرحة الملك الشرقاوي، وأنعش في المقابل حظوظه في البقاء بين الكبار، على الرغم من صعوبة مهمته.

Advertisements

وكادت الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها دفاع الشارقة في هذه المباراة، وتحديداً في الشوط الأول، أن تكلفه كثيراً، ورغم أن الشارقة أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل هدف، إنه لم يكن مقنعاً من حيث الأداء والمستوى الفني. وتميزت أحداث الشوط الأول من المباراة التي حضرها 4643 مشجعاً، بالقوة والندية من الفريقين، وبدا دبا بقيادة لاعبه المحترف الأردني ياسين البخيت وإدريس فتوحي خصماً عنيداً، فقد أحرج الشارقة صاحب الأرض والجمهور في أكثر من مناسبة خلال المباراة، وأنقذت «الفار» الشارقة من ورطة كبيرة في الشوط الأول، بعدما ألغى هدفاً لدبا بعد استعانة حكم المباراة بها. وفاجأ دبا مضيفه الشارقة بهدف سريع في الدقيقة الثامنة لانطلاقة البداية، سجله اللاعب ديوغو دا سيلفا، مستغلاً غياب التغطية الدفاعية، ولم يهنأ دبا كثيراً بهدف التقدم في مرمى أصحاب الأرض، فقد جاء رد الشارقة عن طريق المدافع شاهين عبدالرحمن «11» من تسديدة رأسية محكمة من كرة سددها في البداية بذكاء محمد الشحي من ركلة ركنية.

ونجح لاعب الشارقة، المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز، في تسجيل الهدف الثاني «17» من مجهود فردي رائع من هجمة منظمة للشارقة.

وألغى حكم المباراة سلطان عبدالرازق المرزوقي هدفاً لدبا، بعدما استعان بتقنية الحكم الفيديو (الفار)، لوجود مخالفة داخل المنطقة المحظورة.

بداية الشوط الثاني جاءت مثيرة وقوية، خصوصاً من جانب دبا الذي استعاد توازنه، ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق المحترف المغربي إدريس فتوحي 53 من ركلة جزاء، تسبب فيها مدافع الشارقة شاهين عبدالرحمن، واحتسبها حكم المباراة بعدما استعان بتقنية الحكم الفيديو.