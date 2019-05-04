الامارات | خيول الإمارات تواجه تحدي الـ «2000 غينيز» الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن خيول الإمارات تواجه تحدي الـ «2000 غينيز» الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل حول العالم، عصر اليوم، إلى مضمار نيوماركت البريطاني العريق، مع انطلاق سباق «2000 غينيز» الإنجليزي المخصص للمهور من عمر ثلاث سنوات لمسافة الميل للفئة الأولى، ويعد أول السباقات الكلاسيكية في الموسم البريطاني، ويستأثر في كل عام بمشاركة نخبة ملاك الخيول من مختلف أرجاء العالم.

ويشهد شوط «2000 غينيز»، الذي ينطلق في السادسة و45 دقيقة بتوقيت الإمارات، منافسة بين 19 من نخبة المهور، لمسافة 1600 متر. وتحمل ثمانية خيول آمال الإمارات في المنافسة على الفوز وإهداء الدولة لقبها العاشر تاريخياً في السباق الكلاسيكي العريق، تتقدمها ثلاثة من ممثلي «غودولفين»، بداية مع المهر «رويال مارين»، بإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور، وقيادة الفارس كريستوف سوميون، الذي يعد من ضمن أربعة مهور مشاركة في سباق اليوم سبق لها الفوز في سباقات الفئة الأولى، حين فاز في أكتوبر الماضي بلقب سباق «بري جان لووك لغاردير» على مضمار لونغشامب الفرنسي.

ويسجل مهر غودولفين غير المهزوم «الهلالي»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، الظهور الأول في سباقات الموسم الحالي، وذلك عقب مشاركتين في 2018، استهلها بانتصار باهر في تجربته الأولى على مسافة 1400 متر على مضمار جولاي كورس في نيوماركت، يوليو الماضي، وأتبعها بفوز مستحق على مسافة الميل في دوفيل بفرنسا في شهر أغسطس من العام ذاته.

وبطموح العودة إلى دائرة الانتصارات، ينطلق الممثل الثالث لغودولفين «دارك فيشن»، بإشراف المدرب مارك جونستن، وقيادة الفارس جو فاننغ، في شوط «2000 غينيز» الإنجليزي من البوابة 16. ويتطلع المهر الذي استهل موسم 2018 بثلاثة انتصارات متتالية إلى العودة لمستواه المعهود، خصوصاً أن «دارك فيشن» لم يقدم الأداء المتوقع منه في مشاركته الأخيرة، سبتمبر الماضي، في سباق «شامبين ستيكس» على المسافة ذاتها في «دونكاستر».

ويدخل دائرة المنافسة على لقب الشوط، كل من «تن سوفرينز» و«ماغنا غارسيا» المملوكين لـ«دارك سميث، ومورغن وتابور»، بالإضافة إلى «شاركد» للشيخ عبدالله آل خليفة، خصوصاً أن المهور الثلاثة سبق لها الفوز في سباقات للفئة الأولى.

وينطلق أول الأشواط من خلال «سبرينغ لودج ستيكس»، المخصص لخيول عمر ثلاث سنوات وما فوق ولمسافة 1800 متر، في ظل منافسة 10 جياد على لقب نسخة 2019، يبرز منها «إيليكتور» لملكة بريطانيا، الأعلى تصنيفاً، والذي يشرف على تدريبه السير مايكل ستوارت، ويتولى قيادته الفارس جو فاننينغ.

وتعوّل خيول الدولة في الدفاع عن لقبها لنسخة العام الماضي الذي جاء مع الجواد «أويسس شارم» لغودولفين، على ثلاثة جياد، يتقدمها «إبراز» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجر فارين، وقيادة الفارس دايفيد إيغان، بجانب الجواد «فينتاغير» المملوك لغودولفين، ويشرف على تدريبه شارلي آبلبي، ويتولى قيادته الفارس وليام بيوك.

ويشهد الشوط الثالث «روينغ ليون جوكي كلب ستيكس» المخصص لخيول «جروب 2» لمسافة 2400 متر، مشاركة سبعة خيول، يتقدمها حامل لقب نسخة العام الماضي «ديفو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجر فاريان، وقيادة الفارس ديفيد إيغان.

كما تعوّل الآمال الإماراتية على «كومونيكيو» و«ميلدينبيرغير» المملوكين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كما يدخل دائرة المنافسة، الجواد الأعلى تصنيفاً «كورنيت» المملوك لإسطبلات دينفورد.

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في جانب آخر، أكد مدرب غودولفين، شارلي آبلبي، أن الارتقاء بالمسافة يمثل خياراً مناسباً للمهر «الهلالي»، وقال في تصريحات صحافية: «(الهلالي) سبق له تحقيق انتصارين في مشاركتيه السابقتين، وهو جاهز لسباق اليوم، على الرغم من كونه على مسافة أطول».

وأضاف: «هذه المشاركة الثالثة لـ(الهلالي) في عالم السباقات، ورغم أنه لا يملك الخبرات ذاتها التي يتمتع بها منافسوه، لكنه يؤدي كل ما يطلب منه بشكل صحيح، فهو ينهي السباق بقوة، خصوصاً أن طبيعة المنافسة تتغير عندما تواجه الخيول الجزء المرتفع من ميدان السباق في نيوماركت».

بن سرور: «رويال مارين» أبدى مستويات جيدة في مرانه الأخير

قال المدرب الوطني سعيد بن سرور، في تصريحات صحافية، إن المهر «رويال مارين» لم يكن محظوظاً في مشاركته الأخيرة في سباق كريفن ستيكس، حيث لم يجد أفضل الظروف للمنافسة. وتابع: «رغم ذلك عاد من السباق في حالة جيدة، وسنعمل على تزويد المهر بقناع على الرأس لمساعدته على الهدوء والاسترخاء، خصوصاً أنه أبدى مستويات جيدة في مرانه الأخير، ونتطلع لأداء مشرف منه في 2000 غينيز».

وعن احتمالية هطول الأمطار قبل السباق، قال: «أي أمطار تهطل على المضمار ستصب في مصلحة المهر رويال مارين، فهو يؤدي دائماً بشكل أفضل عندما تكون الأرضية رخوة قليلاً».

9 ألقاب تاريخية للإمارات

توّجت خيول الإمارات بلقب الـ«2000 غينيز» الإنجليزي في تسع مناسبات، حيث جاءت الأولى عام 1985، ثم كان اللقب الثاني في نسخة 1989. وعاودت خيول الإمارات تألقها في بتحقيق لقب نسخة 1995، ثم الرابع في العام 1996، والأمر نفسه في 1999 و2000 و2004.

وانتظرت خيول الإمارات 9 أعوام قبل أن تعود وتحقق اللقب للمرة الثامنة، بعد أن نجح مهر غودولفين «دون أبروتش» بالفوز بلقب سباق نسخة العام 2013، ليتكرر الأمر نفسه بآخر لقب للإمارات، في 2014، وجاء عن طريق المهر «نايت أوف ثندر» المملوك لسعيد منانة.

• يحتضن مضمار «نيوماركت» سباق «2000 غينيز» الإنجليزي، ويعد أول السباقات الكلاسيكية في الموسم البريطاني.