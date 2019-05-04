الامارات | شباب الأهلي بطل كأس الشباب تحت 18 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي بطل كأس الشباب تحت 18 سنة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق شباب الأهلي بلقب كأس الشباب تحت 18 سنة، بتغلبه في المباراة النهائية على نظيره عجمان 2 – 1، أمس، بملعب الحمرية.
أحرز هدفي شباب الأهلي محمد الجابري في الدقيقة (33)، وبدر محمد في الدقيقة (90)، فيما أحرز هدف عجمان راشد شكري في الدقيقة (10).
وقام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، خليفة الجرمن، بتسليم لاعبي شباب الأهلي كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تسلم فريق عجمان (الوصيف) الميداليات الفضية.
وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من: أحمد حسن حسين (حكم ساحة)، وعيسى مبارك الجفالي (مساعداً أول)، وهيثم عبدالرحيم المنصوري (مساعداً ثانياً)، وبدر عبدالرحمن المرزوقي (حكماً رابعاً)، وعبدالستار الجسمي (مقيِّماً للحكام).
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