الامارات | السفينة «الشقي 96» لحمدان بن محمد تعانق لقب «القفال 29»

شكرا لقرائتكم خبر عن السفينة «الشقي 96» لحمدان بن محمد تعانق لقب «القفال 29» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج طاقم السفينة «الشقي 96»، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش، بالمركز الأول لسباق النسخة الـ29 لحدث سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي أقيم أمس، بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وتوج سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا الرياضي الثقافي، أصحاب المراكز الخمسة الأولى في سباق أمس، وسلمهم الدروع الخاصة بالحدث، والواصلين أولاً عند خط نهاية المرحلة الأولى بين جزيرتي صير بونعير والقمر، وسط حضور جماهيري رائع، وزفة فرح احتفاء بوصول المشاركين بسلام إلى شواطئ دبي، في واحد من أكثر السباقات البحرية إثارة في السنوات الأخيرة، وبحضور علي ناصر بالحبالة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبدالله حارب وجمال زعل بن كريشان عضوي مجلس الإدارة، وهزيم القمزي مشرف السباق.

واحتاج طاقم السفينة «الشقي 96»، الذي تذوق طعم الفوز باللقب الكبير للمرة الأولى في نادي الكبار في السجل الذهبي، ويصبح البطل رقم 17 في تاريخ السباقات منذ عام 1991، إلى 10:09:17 ساعات لبلوغ خط النهاية، بعدما بذل طاقمه مجهوداً خرافياً في توجيه المحمل نحو الهدف، والاستفادة من سرعات الرياح المتباينة والمتقلبة، ليعيش الفريق فرحة عارمة بعد الوصول إلى خط النهاية، محققاً الإنجاز الأهم في مسيرة السفينة.

وكان السباق الكبير قد انطلق في الصباح الباكر من جزيرة صير بونعير باتجاه نقطة خط النهاية الأول قبالة جزيرة القمر، التي تبعد عن نقطة البداية مسافة 23.6 ميلاً بحرياً، للاستفادة من رياح الجزيرة الصباحية، التي بشرت بقوتها بسباق سريع، غير أن مياه منطقة الضليمة أبت إلا أن تؤخر وصول المحامل إلى نقطة النهاية الأولى في وقت قياسي.

واضطر النواخذة والبحارة إلى انتظار تحسن سرعات الرياح لقطع المسافة الممتدة بين الجزيرتين في زمن طويل، تجاوز السبع ساعات، لوصول أول المحامل، ومن ثم عبور عوامات خط النهاية في المرحلة الأولى.

ولمع نجم السفينة «الشقي 96» منذ البداية، حيث اختار النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المسار المناسب، الذي جعله يتصدر جميع المراحل ويقبض على الصدارة.

وجاءت سفينة «زيوريخ 120»، المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة خليفة مهير المرزوقي، في المركز الثاني. وعاد المركز الثالث لـ«حشيم 199»، لمالكها سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي.

وحقق حامل اللقب في النسخة الـ28 العام الماضي طاقم السفينة «غازي 103»، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي، المركز الرابع مع نهاية السباق، بينما ذهب المركز الخامس في السباق إلى طاقم السفينة «الوصف 87»، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش.

وحرص سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على توجيه التهاني الحارة لأبطال السباق، مشيداً بمستوى المشاركة، وجهود النواخذة والملاك والبحارة وكذلك اللجنة العليا المنظمة، والشركاء من الدوائر الحكومية، والمؤسسات الوطنية، التي عملت بقلب رجل واحد طوال الفترة الماضية.

بالحبالة: دعم حمدان بن راشد وراء نجاح التظاهرة التراثية الكبيرة

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هنأ علي ناصر بالحبالة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالإنجاز الكبير الذي حققه طاقم السفينة «الشقي 96» بالتتويج ومعانقة لقب النسخة رقم 29 من سباق القفال. وكذلك حصول سفنه «زيوريخ 120» بقيادة خليفة مهير المزروعي، و«غازي 103» بقيادة أحمد سعيد الرميثي، و«الوصف 87» بقيادة محمد حمد الغشيش، على المراكز الثاني والرابع والخامس.

ووجه بالحبالة خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقال إن: دعم سموه وراء نجاح التظاهرة التراثية الكبيرة. وأكد أن سموه يدعم باستمرار سباق القفال، الأمر الذي شكل سنداً حقيقياً لاستمراره سنوياً، وتحوله إلى عرس تراثي، وحرص سموه كذلك على متابعة كل صغيرة وكبيرة، والاطمئنان كذلك على سلامة جميع المشاركين.

الغشيش: إهداء الإنجاز إلى حمدان بن محمد

أهدى خلف بطي مصبح الغشيش، نوخذة السفينة «الشقي 96» إنجازهم بالفوز بلقب سباق النسخة الـ29 من سباق القفال إلى مالك السفينة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. وقال إن سموه يدعم باستمرار ويشجع طاقم المحمل «الشقي»، وأيضاً تقديراً لدعمه وتشجيعه المستمر لجميع الرياضات والألعاب.

ووجه الغشيش الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على دعمه الكبير لسباق القفال، وتشجيعه الدائم للملاك والنواخذة بالحوافز السخية، الأمر الذي أثمر حضوراً متميزاً، تمثل في تسجيل الرقم القياسي في عدد المحامل بـ131 سفينة.

النتائج النهائية

1- «الشقي 96» النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش.

2- «زيوريخ 120» النوخذة خليفة مهير المزروعي.

3- «حشيم 199» النوخذة حسن عبدالله المرزوقي.

4- «غازي 103» النوخذة أحمد سعيد الرميثي.

5- «الوصف 87» النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش.