الامارات | الوحدة يحتج رسمياً على عقوبة الكمالي.. وتين كات يمتص غضب ليوناردو

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يحتج رسمياً على عقوبة الكمالي.. وتين كات يمتص غضب ليوناردو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب الوحدة، الهولندي هينيك تين كات، أن ناديه سيتقدم باحتجاج رسمي إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة على قرار حكم مباراة الفريق مع الجزيرة، أول من أمس، عمار الجنيبي، الذي قام بطرد قلب دفاع الفريق حمدان الكمالي ببطاقة حمراء مباشرة، بعد لمسة يد على اللاعب، والعودة إلى تقنية الفيديو التي استمرت أكثر من أربع دقائق قبل اتخاذ القرار.

وأشهر الحكم الدولي عمار الجنيبي البطاقة الحمراء المباشرة في وجه قلب دفاع الوحدة حمدان الكمالي في الدقيقة 61، بعد أن لمست الكرة يد اللاعب، قبل أن تصل إلى مهاجم الجزيرة ليوناردو، إذ اعتبرها الجنيبي هجمة واعدة بعد الاحتكام لتقنية الفيديو.

وقال تين كات في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الفريقين، التي انتهت بفوز الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد: «لا أعلم سبب طرد حمدان الكمالي حتى الآن، للمرة الأولى أشاهد لاعباً يطرد ببطاقة حمراء مباشرة في هجمة عادية خارج منطقة الجزاء، بعد لمسة يد غير متعمدة من اللاعب على الإطلاق، واستغرب أيضاً لجوء الحكم لتقنية الفيديو وحاجته لأكثر من أربع دقائق لحسم قراره بطرد اللاعب أم لا، وأعتقد أن الحكم جانبه الصواب في اتخاذ هذا القرار، وسنتقدم باحتجاج رسمي عليه، وسنطالب بإلغاء عقوبة الطرد غير المستحقة».

من جهة أخرى، كشف تين كات عن سبب غضب صانع ألعاب الفريق، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، عند تبديله في الدقيقة 56 من الشوط الثاني، وقال: «أحب هذا اللاعب كثيراً، وهو يحب اللعب، ولا يريد الخروج من الملعب، لكني أدركت أنه سيتعرض للضرب في كل كرة سيتسلمها، وخفت عليه من الإصابة، ونحن في حاجة شديدة إليه في مباراة لوكوموتيف الأوزبكي الثلاثاء المقبل، في الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي يحتاج فيها الوحدة إلى نقطة واحدة من أجل التأهل لدور الـ16، واستطعت امتصاص غضبه وأقنعته بصحة قراري».