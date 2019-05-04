الامارات | «ميسي شباب الأهلي» يضغط على «الملك»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي شباب الأهلي» يضغط على «الملك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز أحمد خليل هدفين من ركلتين حرتين، ليقود شباب الأهلي لفوز جديد على الظفرة، 3-2، أمس، على استاد شباب الأهلي في العوير، ضمن الجولة الـ23 من دوري الخليج العربي، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد الظفرة عند 28 نقطة.

وكان شباب الأهلي قد هزم الظفرة قبل أربعة أيام في نهائي كأس رئيس الدولة 2-1.

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وأحرز أحمد خليل هدفين على طريقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليضغط شباب الأهلي على الشارقة المتصدر والأقرب لنيل اللقب، إذ سيطر الفريق على مجريات الشوط الأول، وكرر أحمد خليل تألقه، بعدما أحرز هدفين في نهائي كأس رئيس الدولة، وأحرز الهدف الأول، أمس، بالطريقة نفسها التي أحرز بها الهدف الثاني في النهائي، عندما سدد ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة في المرمى (12)، قبل أن يواصل «الغزال الأسمر» تألقه بصناعته الهدف الثاني، من هجمة منظمة قادها الأرجنتيني إيمليانو فيكيو، ومررها إلى خليل الذي لعب كرة جميلة خلف المدافعين، انفرد على أثرها عبدالعزيز هيكل بالمرمى، ولعب الكرة من فوق الحارس زايد الحمادي، مسجلاً الهدف الثاني (27).

في المقابل، لم يصنع الظفرة فرص خطرة، وفي الوقت الذي أهدر شباب الأهلي أكثر من فرصة لإضافة الهدف الثالث، أحرز ماجد حسن الهدف الأول للفريق الضيف بالخطأ في مرماه، من كرة سددها زميله محمد سبيل، ولمست ماجد وخدعت الحارس حسن حمزة، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، ارتفعت الإثارة بعدما حصل الظفرة على ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وأحرزها سهيل المنصوري، مضيفاً الهدف الثاني (57)، ليضغط بعدها شباب الأهلي، ويهدر لوفانور فرصة لا تضيع أمام المرمى، ولكن اللاعب المولدوفي سدد الكرة فوق العارضة (66)، قبل أن يحرز أحمد خليل الهدف الثالث في الدقيقة 84 من ركلة حرة، وخرج لاعب الظفرة سلطان السويدي بالبطاقة الحمراء، ليحقق شباب الأهلي الفوز بصعوبة.