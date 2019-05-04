الامارات | 6 مكاسب للتعاون بعد التتويج بكأس السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مكاسب للتعاون بعد التتويج بكأس السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق التعاون السعودي مفاجآته في الموسم الحالي، وحقق أول من أمس لقبه الأول في تاريخه بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز 2/‏‏1 على اتحاد جدة في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وحقق فريق المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل ستة مكاسب بعد تتويجه بلقب كأس الملك، حيث حصل على اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سبقت له خسارة النهائي الوحيد الذي وصل إليه على يد النصر في نسخة المسابقة عام 1990.

وسجل طلال العبسي، لاعب التعاون، أول أهداف فريقه في نهائي كأس الملك، بعدما أدرك التعادل للفريق الملقب بـ«سكري القصيم»، في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

كما ضمن فريق التعاون مشاركته بشكل مباشر في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بغض النظر عن ترتيبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين).

وأصبح التعاون، الذي سيحصل على 10 ملايين ريال، أحد طرفي لقاء السوبر السعودي لعام 2019، أمام بطل الدوري.

ولم يخسر التعاون أمام اتحاد جدة طوال الموسم الحالي، إذ التقى الفريقان في ثلاث مناسبات، انتهت مباراتان بفوز التعاون، في حين انتهى اللقاء الثالث بالتعادل السلبي.

وباتت العاصمة السعودية الرياض بمثابة (فأل حسن) على فريق التعاون، إذ خاض بها ثلاث مواجهات فاز فيها جميعاً.

ودوَّن التعاون اسمه في سجل أبطال المسابقة من الباب الواسع. وتقدم الاتحاد بواسطة الصربي ألكسندر بريوفيتش (32)، ورد التعاون بهدفين سجلهما طلال العبسي في مرمى فريقه السابق (55)، والكاميروني لياندر تاوامبا في الوقت القاتل (90). وفرض التعاون أسلوبه على مجريات الشوط الأول، وكاد يفتتح التسجيل بعد مرور ثلث ساعة لكن تسديدة تاوامبا القوية وجدت في طريقها الحارس فواز القرني (22). وخلافاً للمجريات، نجح الاتحاد في افتتاح التسجيل عندما كسر بريوفيتش مصيدة التسلل، ولعبها بقوة على يمين الحارس البرازيلي كاسيو (32).

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ولعب البديل السوري جهاد الحسين، في التعاون، كرة بالمقاس على رأس طلال العبسي الذي حولها على يمين القرني (55).

وعندما كان الفريقان يهمان بخوض شوطين إضافيين، تجاوز تاوامبا أكثر من مدافع، وصوب كرة قوية تصدى لها القرني لتعود من جديد للاعب نفسه، فلعبها داخل المرمى (90).

المكاسب الـ 6

■حصل على اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

■سجل طلال العبسي أول أهدافه مع التعاون وفي مرمى فريقه السابق الاتحاد.

■ضمن الفريق مشاركته بشكل مباشر في دوري أبطال آسيا.

■أصبح التعاون أحد طرفي لقاء السوبر السعودي لعام 2019.

■لم يخسر التعاون أمام اتحاد جدة طوال الموسم الحالي (فاز مرتين، وتعادل مرة).

■باتت الرياض (فأل حسن) على التعاون الذي فاز في المباريات التي لعبها فيها.