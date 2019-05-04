الامارات | بوكا جونيورز يفك عقدة «السوبر الأرجنتيني»

شكرا لقرائتكم خبر عن بوكا جونيورز يفك عقدة «السوبر الأرجنتيني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح بوكا جونيورز، أخيراً، في التتويج بلقب كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم، بعدما تغلب على روزاريو سنترال 6/‏5، بضربات الجزاء الترجيحية مساء أول من أمس، إثر انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وسبق لبوكا جونيورز المشاركة في مباراة كأس السوبر الأرجنتيني في: 2012 و2015 و2017، لكنه خسر في المرات الثلاث، قبل أن ينجح، أخيراً، في انتزاع اللقب على حساب روزاريو على ملعب «مالفيناس أرجنتين».

وتفوق بوكا جونيورز في الأداء، حيث كان الأكثر استحواذاً على الكرة في أغلب فترات المباراة، لكنه أخفق في ترجمة السيطرة إلى أهداف خلال المباراة، ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية، التي حسمت لصالح بوكا. يذكر أن بوكا جونيور سبق أن خسر هذا الموسم واحداً من أهم الألقاب، حينما توج على حسابه غريمه التقليدي ريفر بليت بلقب دوري أبطال أميركا اللاتينية.