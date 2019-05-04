شكرا لقرائتكم خبر عن الحميد .. عراب التعاون الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الدهش (بريدة)

منذ عدة سنوات أطلقت الجماهير التعاونية لقب “العرّاب” لعضو المجلس التنفيذي بنادي التعاون عبدالعزيز الحميد وذلك بعد صعود التعاون الثالث عام 2010 بعد وضع أساس قوي للفريق آنذاك واستمرار التألق منذ صعود الفريق عاماً بعد الآخر حيث حقق التعاون مشاركة آسيوية تاريخية في تاريخ أندية القصيم وكذلك وصوله ٤ مرات لنصف النهائي لكأس الملك.

ويحسب للحميد الفكر الذي يمتلكه حيث كان صاحب السبق في فكرة المجلس التنفيذي قبل أكبر من عشر سنوات وفكرة تحويل النادي إلى شركة في طريقة النظام والمراقبة على المداخيل المالية ووضع الخطوط العريضة من المجلس التنفيذي لإدارة النادي والتي بدورها تعمل وفق تلك الخطوط.

لذا نجد التعاون اليوم يحصد ثمرة العمل والجهد منذ سنوات واستحق بذلك الحميد أن يكسب لقب “العرّاب”.