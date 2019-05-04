شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي والسكري في نهائي دوري الأحياء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) تختتم عصر اليوم السبت دورة الترجي

تختتم عصر اليوم السبت دورة الترجي الرياضية السادسة بحضور نخبة من الإعلاميين واللاعبين السابقين، والتي ستقام على ملعب فريق الترجي الذي يعد من أعرق فرق الحواري بمدينة بريدة، حيث يلتقي فريق (الترجي) بفريق (السكري) على نهائي كأس البطولة والتي استمرت قرابة الشهر،ي ذكر أن هذه البطولة يرأسها عبدالله الحربي الذي أكد بأن هذه الدورة تعد من أشهر الدورات الرياضية على مستوى فرق الحواري بمدينة بريدة، إذ يشترك فيها فرقا تضم مجموعة كبيرة من اللاعبين البارزين في أندية الحواري، يذكر أن لاعب الهلال سابقاً الليبي طارق التايب قام عبر حسابه بتويتر بإعادة تغريدة لقطة فيديو على إحدى مباريات هذه الدورة، مما يؤكد على أهمية متابعة هذه الدورة في الوسط الرياضي.

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