شكرا لقرائتكم شاهد أمير مرتضى يتحدث عن إصابة ساسى ومصطفى فتحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادى الزمالك أنه يتابع باستمرار حالة ثنائى الفريق الأبيض التونسي فرجانى ساسى ومصطفى فتحى للاطمئنان على إصابتهم.

أضاف أمير مرتضى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور أن ما يهمه فى المقام الأول سلامة اللاعبين من أجل أنفسهم وأسرهم قبل العودة للفريق الأبيض.

تايع المشرف على الكرة بفريق الزمالك أن التونسى فرجانى بدأ يمشى على قدميه من أجل التعافى من الإصابة التى لحقت به مؤخرا فى مواجهة حسنية أغادير المغربى.

أكد المشرف على الكرة بفريق الزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادى لم يقصر مع الجهاز الفنى واللاعبين ووفر الدعم الكامل لهم ووصل بالنادى إلى مستوى مميز على جميع الألعاب.