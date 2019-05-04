شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلي والنجوم يوم الاحد 5 / 5 / 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي والنجوم يحل القلعة الحمراء ضيفاً ثقيلاً على النجوم في ملعب بتروسبورت يوم الأحد 5 مايو 2019 ميلادياً،، في اللقاء المؤجل من الجولة 29 من الدوري المصري 2018-2019.

موعد مباراة الأهلي والنجوم يدخل المارد الاحمر هذه المواجهة الصعبة وهو قادم من فوز على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء الجولة 31 من الدوري المصري، وبهذا الانتصار استعاد الشياطين الحمر الصدارة برصيد 64 نقطة، مساويًا مع بيراميدز بنفس النقاط، فحتى الآن خاض أبناء القلعة الحمراء 28 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقي الهزيمة فى 4 مواجهات..

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