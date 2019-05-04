شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يكشف استراتيجية الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة على فريق الكرة بنادى الزمالك على صعوبة مباراة فريقه أمام النجم الساحلى المقرر لها الأحد المقبل على الملعب الأولمبي بسوسة فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

أضاف أمير مرتضى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور أن جميع الفريق التى وصلت لنصف نهائى البطولة كبيرة وتمتلك خبرات عالية خاصة أنهم من شمال أفريقيا الأمر الذى يجعلهم يتمتعون بالذكاء والمهارة موضحا ان فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النجم الساحلى.

تايع المشرف على الكرة بفريق الزمالك أن الجهاز الفنى لفريقه بقيادة السويسرى كريستيان جروس عكف على دراسة نقاط القوة والضعف فى جميع الفرق التى وصلت لنصف نهائى البطولة.

اختتم أمير مرتضى منصور أن الطائرة الخاصة التى وصل على متنها لاعبو الزمالك ساعدتهم على التركيز والوقاية من الإجهاد مشيرا إلى أن التونسي ساسى كان على رأس من استقبل بعثة الفريق الأبيض فى تونس.