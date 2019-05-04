شكرا لقرائتكم يد الأهلى يتأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى دور نصف نهائى كأس مصر بالفوز اليوم، على أصحاب الجياد فى دور الثمانية بنتيجة 35 /27 وسينتظر الفريق الأحمر تحديد منافسه فى دور قبل النهائى. Advertisements ونجح أيضا فريق طلائع الجيش فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة كأس مصر بالفوز على الأوليمبى بنتيجة 24 /21 فى دور ربع النهائى كما تأهل أيضا فريق الجزيرة بالفوز على هليوبوليس 29 /26. وتأتى أولى مباريات نصف النهائى بين طلائع الجيش والجزيرة بعد إقصاء الأوليمبى وهليوبوليس بينما ينتظر الأهلى الفائز من لقاء سموحة مع سبورتنج.

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