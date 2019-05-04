شكرا لقرائتكم شاهد .. كواليس رحلة الزمالك إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور كواليس رحلة لاعبى الزمالك إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى خلال تواجدهم فى الطائرة الخاصة. ويواجه الزمالك نظيره النجم الساحلى الأحد المقبل فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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