شكرا لقرائتكم ساسى يبشر الزملكاوية من تونس: اطمنوا الكونفدرالية فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن التونسي فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك جماهير القلعة البيضاء على إصابته التى تعرض لها فى مواجهة حسنية أغادير المغربي فى ربع نهائى الكونفدرالية.

أضاف ساسى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور أنه يتعالج مع المنتخب التونسي وأنه استطاع الوقوف على قدمه وحالته فى تحسن مستمر مؤكدا أنه لم يعلم موعد عودته للملاعب.

تابع ساسى أن لاعبي الزمالك قادرون على الفوز على النجم الساحلى التونسي والترشح للفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية من سوسة.

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ووجه ساسى الشكر لجماهير الزمالك ورئيس النادى مرتضى منصور على حرصهم الدائم بالاطمئنان على إصابته.

اختتم :" اعتبر مرتضى منصور مثل أبى وربنا يخليا ويطول فى عمره".