شكرا لقرائتكم قصة التعاون.. بدأت من شارع الخبيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ فريق التعاون مسيرته بمسمى نادي الشباب، قبل أن يتحول إلى اسمه الحالي لاحقا، في شارع الخبيب بالقصيم.

وحقق التعاون، يوم الخميس، كأس الملك لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على اتحاد جدة في النهائي بنتيجة 2-1.

ولعب أول نهائي لكأس الملك في 1990، قبل أن يصعد إلى الدوري السعودي الممتاز في 1995، وبعدها استقر مجددا في دوري المحترفين منذ 2010.

واحتل التعاون المركز الخامس في دوري المحترفين 2014، وتأهل إلى دوري أبطال آسيا لأول مرة في 2016، وتعاقد مع عدة محترفين بتكلفة وصلت إلى 6 ملايين دولار، قبل أن يتمكن من حسم لقب كأس الملك.