شكرا لقرائتكم أسعار تذاكر كأس أفريقيا تصدم الجماهير المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا عن أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري في البطولة، والتي بدت مفاجأة غير سارة للجماهير المصرية، لاسيما مدرجات الدرجة الثالثة، إذ بلغت قيمتها 200 جنيه أي حوالي 11 دولارا، وهو رقم اعتبر مبالغا فيه لجمهور هذه الفئة التي تتألف عادة من محدودي الدخل والشباب والطلاب.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات والتعليقات الساخرة سواء من المشاهير أو العامة، إذ وضعت الجماهير مقارنات بين تكلفة التذاكر خلال بطولة 2006 التي استضافتها مصر وتوجت بلقبها. وهذه الضجة الكبيرة التي سببها القرار دفعت وزارة الرياضة واللجنةالمنظمة للبطولة إلى إعادة تقييم تلك الأسعار وتخفيضها بما يناسب إمكانيات جماهير الكرة المصرية.