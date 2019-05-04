شكرا لقرائتكم تعرف على إنجازات المدربين البرتغاليين في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عرف السعوديون المدرسة التدريبية البرتغالية منتصف التسعينات، حينما تعاقد اتحاد كرة القدم مع المدرب البرتغالي فينغادا، والذي قاد المنتخب في عام 1996 لتحقيق اللقب القاري الثالث في تاريخه بالإمارات، ليفتح أعين الأندية السعودية على مدربي تلك الدولة الأوروبية، والتي جعلت نادي النصر يوقع مع آرثر جورج في عام 2000.

ووصل آرثر جورج مع النصر إلى 4 نهائيات، لم يفز بأي منها، ليتعاقد معه المنافس الهلال مطلع الموسم التالي، وقاد جورج نادي الهلال إلى نهائيين لم يفز بأي منهما، ما دعا إدارة الفريق الأزرق إلى فض التعاقد معه.

وجاء الإنجاز البرتغالي الثاني في الكرة السعودية، بعد وقت طويل، حققه المدرب جوزيه غوميز مع الأهلي السعودي في عام 2016 حينما فاز بكأس السوبر على حساب الهلال في المباراة التي أقيمت في لندن، وكان نفس المدرب قد أوصل التعاون إلى المشاركة الأولى في التاريخ خلال مسابقة دوري أبطال آسيا.

ورغم الأسماء التدريبية البرتغالية الأخرى، التي مرت على الفرق والمنتخبات السعودية، مثل توني أوليفيرا وجوزيه بيسيرو ومانويل جوزيه وجوزيه مورايس وفيتور بيريرا وغيرهم من المدربين، إلا أنهم لم ينجحوا في تحقيق أي لقب مع الأندية التي دربوها، حتى جاء جورجي جيسوس مطلع الموسم الجاري، وحقق مع الهلال بطولة السوبر على حساب الاتحاد في لندن وهذا الموسم، نجح برتغالي جديد في كتابة اسمه ضمن قائمة ذهبية من المدربين بتحقيق بطولة تضاف في للمدرسة البرتغالية، وهو بيدرو إيمانويل الذي فاز مع التعاون بكأس الملك.