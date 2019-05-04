إيفرتون يبقي آماله الأوروبية الضعيفة بفوز على بيرنلي

اسماء السيد - أبقى إيفرتون آماله الضعيفة في المنافسة على بطاقة مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل بفوزه الثمين على ضيفه بيرنلي 2-صفر الجمعة على ملعبي "غوديسون بارك" في ليفربول في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل بن مي (17 خطأ ي مرمى فريقه) والإيرلندي شيموس كولمان (20) الهدفين.

وهو الفوز الرابع تواليا لإيفرتون على أرضه بعدما تغلب على تشلسي 2-صفر وارسنال 1-صفر ومانشستر يونايتد 4-صفر على التوالي، فأنعش آماله الضعيفة في حجز بطاقة يوروبا ليغ.

وصعد إيفرتون إلى المركز الثامن برصيد 53 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ولفرهامبتون صاحب المركز السابع الذي يمنح صاحبه البطاقة الأوروبية في حال فوز مانشستر سيتي على واتفورد في نهائي مسابقة كأس إنكلترا نهاية الشهر الحالي.

ويملك ولفرهامبتون فرصة القضاء على الحلم الأوروبي لإيفرتون في حال فوزه السبت على فولهام الذي هبط إلى الدرجة الأولى مع هادرسفيلد.

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وتقدم إيفرتون بفارق نقطتين عن ليستر سيتي الثامن قبل المرحلة والذي يحل ضيفا على مانشستر سيتي المتصدر الإثنين في ختام المرحلة.

وتضم دائرة الفرق المنافسة على المركز السابع أيضا واتفورد الذي يحل ضيفا على تشلسي الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويلعب السبت أيضا بورنموث مع توتنهام هوتسبر، ووست هام مع ساوثمبتون، وكارديف سيتي مع كريستال بالاس، ونيوكاسل مع ليفربول، والأحد أيضا هادرسفيلد مع مانشستر يونايتد، وأرسنال مع برايتون.

ملخص المباراة: