شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو وبشير 2002 بيبو وأنس 2019.. شاهد هاتريك نجم 6/1 بدورى المستشارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك خالد بيبو في مباراة استعراضية على هامش نهائي دوري مستشارى قضايا الدولة مع فريق ضم كريم حسن شحاتة ومحمود عاشور وسمير محمود عثمان، ونجح في تسجيل هاتريك للتفاصيل أضغط هنا..

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