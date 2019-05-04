شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا قال لاعبات الطيران بعد الفوز بلقب الدورى للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الطيران على نظيره وادى دجلة بهدفين دون ليتوج بطلا لدورى الكرة النسائية للمرة الثانية فى تاريخه وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة بنادى الصيد فى 6 أكتوبر. وعقب انتهاء المباراة حرص موقع "سوبر كورة" الحصول على تصريحات ندى لاعبة الفريق، وأثناء التسجيل معها قامت لاعبات الفريق بترديد أغنية المغنى الشعبى "حمو بيكا"، رب الكون ميزنا بميزة لمشاهدة الفيديو اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ماذا قال لاعبات الطيران بعد الفوز بلقب الدورى للكرة النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.