شاهد ماذا قال لاعبات الطيران بعد الفوز بلقب الدورى للكرة النسائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الطيران على نظيره وادى دجلة بهدفين دون ليتوج بطلا لدورى الكرة النسائية للمرة الثانية فى تاريخه وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة بنادى الصيد فى 6 أكتوبر.
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