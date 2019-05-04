شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. سنتريس بطلاً لدوري مراكز الشباب النسخة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تتوُيج مركز شباب سنتريس "المنوفية " بدوري مراكز الشباب النسخة السادسة ، بعد تغلبه علي مركز شباب فيصل "السويس " في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين ، علي استاد أسوان ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ، والكابتن خالد لطيف عضو الإتحاد المصري لكرة القدم ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والبرلمانية ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة .

وأعرب الدكتور أشرف صبحي سعادته الشديدة بالنسخة الحالية من الدوري والتي تقام مباراتها النهائية بمحافظة أسوان كونها عاصمة الشباب الأفريقي ، ووجه صبحي الشكر لكافة العاملين والقائمين علي العمل بالدوري من الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات وكافة القائمين من مختلف المحافظات .

وصل سنتريس لنهائي البطولة بعد فوزه علي مركز شباب باروط "بني سويف " بهدفين مقابل هدف ، فيما تأهل فيصل للنهائي بعد تغلبه علي مركز شباب المناصرة برباعية نظيفة .

ويحصل صاحب المركز الأول "مركز شباب سنتريس" علي مبلغ 350 ألف جنيه، والمركز الثاني "مركز شباب فيصل " يحصل على مبلغ 175 ألف جنيه، فيما يحصل صاحب المركز الثالث " المناصرة " على مبلغ 100 ألف جنيه .

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يذكر أن مركز شباب المناصرة " بورسعيد" حصد المركز الثالث بالدوري بعد تغلبه على فريق مركز شباب باروط "بنى سويف" بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهم علي ملعب مركز شباب الجزيرة .

وعلي هامش المباراة ، كرم وزير الشباب والرياضة وحسين عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق ، وحمدي حمدان نجم نادي أسوان والترسانة السابق .

وحصل اللاعب أحمد عبدالله السمان علي لقب أفضل لاعب بالبطولة مقدمة من الإتحاد المصري للثقافة الرياضية .