شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلي والزمالك في نهائى دورى مستشاري الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت مساء اليوم منافسات دورى مستشارى قضايا الدولة لكرة القدم، بحضور العديد من نجوم الأهلي والزمالك والتحكيم والإعلام المصري أبرزهم ربيع ياسين وأسامة نبيه وخالد بيبو وأحمد الشيخ لاعب الأهلي وعمر الأيوبي وكريم حسن شحاتة ومحمود عاشور وسمير محمود عثمان ووائل مصطفى. Advertisements وأسفرت النتائج عن فوز فريق نجوم مجلس الدولة بالمنصورة بكأس البطولة.

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