أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3 / 5 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 3 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يصل تونس وسط استقبال فرجانى ساسى. الزمالك يصل تونس وسط استقبال فرجانى ساسى وصلت بعثة الزمالك إلى مطار المنستير في تونس بعد رحلة طيران من القاهرة اليوم الجمعة واستقلت بعثة الزمالك أتوبيسا فور وصولها إلى المطار لمدة 25 دقيقة متوجهة إلي مدينة سوسة. النجم الساحلى يمنع الـ" Underage " من حضور مباراة الزمالك فى الكونفدرالية حدد النجم الساحلى التونسى السن القانونى لجماهيره المقرر حضورها لمواجهة الزمالك وهو 18 سنة، ومنع من هم أقل من السن القانوينة "Underage" وذلك ضمن الاستعدادات التنظيمية للمباراة التى ستجمع بينهما بعد غد الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية. Advertisements الثامنة والنصف موعدا لمؤتمر جروس غداً قبل موقعة النجم الساحلى تقرر عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، لمؤتمره الصحفى غدا فى الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك بقاعة المؤتمرات فى الملعب الأولمبى بسوسة، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان بعد غد الأحد، على نفس الملعب، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية.

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