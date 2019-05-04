7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مروان محسن مهاجم الأهلي شبح الغياب عن مباراة فريقه امام النجوم بالدوري بسبب إصابته في الركبة وهي الإصابة التى حرمت اللاعب من المشاركة في لقاء طلائع الجيش الأخير. Advertisements الزمالك يصل تونس وسط استقبال فرجانى ساسى وصلت بعثة الزمالك إلى مطار المنستير في تونس بعد رحلة طيران من القاهرة اليوم الجمعة واستقلت بعثة الزمالك أتوبيسا فور وصولها إلي المطار لمدة 25 دقيقة متوجهة إلي مدينة سوسة.

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