موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب جيمس بارك مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد يوم الغد السبت 4 مايو 2019 ضمن الجولة الـ37 من الدوري الانجليزي الممتاز في تمام الساعة 21:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت مصر، ويتم نقل مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر على قناة بي ان سبورت اتش دي 2

خسر فريق كلوب مرة واحدة فقط في الدوري طوال الموسم، لكن لو لم يتعثر مانشستر سيتي في آخر جولتين، على أرضه أمام ليستر سيتي، يوم الإثنين، ثم في ضيافة برايتون، فإن ليفربول سيكتفي بحصد المركز الثاني.

وقال جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول:“يجب علينا أن نتعافى أولًا هذا الأسبوع ونحاول إخراج أنفسنا من هذا الإحباط، وأعتقد أننا شاهدنا جميعًا الحماس في غرفة اللاعبين قبل ذلك، والرغبة القوية المتمثلة في روح الفريق“.

وأضاف:“سنكون مستعدين لهذه الجولة، وأتمنى أن نحقق النتيجة المطلوبة، ونخرج بمشاعر إيجابية قبل مباراة الإياب“.

وربما تحاول جماهير ليفربول استعادة ذكريات الانتفاضة المذهلة بعد التأخر 0/3 أمام ميلان ثم الفوز في نهائي دوري الأبطال 2005 في إسطنبول، لكن الرجل الذي كان يتولّى تدريب الفريق حينها سيجلس على مقاعد بدلاء الفريق المنافس، يوم السبت المقبل.