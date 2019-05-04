ناصر الخليفي يخطط لبيع باريس سان جرمان بسبب "سوء السمعة"

قالت تقارير إعلامية فرنسية إن مؤسسة قطر للاستثمار الرياضي تفكر جديا في بيع باريس سان جرمان الفرنسي، وإنهاء "المشروع الباريسي"، بعد الفشل المتكرر للفريق.
وقالت صحيفة "لو باريزيان" إن قطر تدرس سحب التمويل المادي لباريس سان جرمان، واضعة الفشل ببطولة دوري أبطال أوروبا كسبب رئيسي.
وقالت الصحيفة إن المؤسسة القطرية "نفد صبرها" من إخفاق المشروع الكروي الباريسي، الذي أثر على سمعة دولة قطر بشكل سلبي، وجذب الانتقادات لها.
وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة القطرية بدأت تشعر بنوع من "نكران الجميل" من قبل فرنسا، التي لم...
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